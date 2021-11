Colt Data Centre Services beschleunigt Hyperscale-Strategie und gibt den Verkauf seiner zwölf Colocation-Standorte bekannt

London (ots/PRNewswire) -Mit dem Verkauf übernimmt AtlasEdge zwölf Rechenzentren in Großbritannien und EuropaColt Data Centre Services (DCS), ein führender Anbieter von globalen Hyperscale-Rechenzentrumslösungen, gab heute bekannt, dass er den Verkauf von zwölf seiner Colocation-Standorte in Europa an AtlasEdge Data Centres abgeschlossen hat.In den letzten Jahren hat sich Colt DCS auf den Bau und die Entwicklung großer Hyperscale-Rechenzentren in Europa und der APAC-Region konzentriert, die aufgrund der immer schneller steigenden Nachfrage von Cloud- und Content-basierten Anwendungen bei Kunden in großen Ballungsräumen angesiedelt sind. Nach gründlicher Prüfung des eigenen Portfolios identifizierte Colt DCS zwölf seiner Colocation-Standorte, die besser für einen DC-Betreiber wie AtlasEdge geeignet sind, einem Unternehmen, dessen Fokus ausschließlich auf die Entwicklung des neu entstehenden Colocation-Markts in Europa gerichtet ist.Eine solche Verfeinerung des aktuellen Portfolios ermöglicht es Colt DCS, seine langjährigen Beziehungen sowohl zu seinen Hyperscale-Kunden als auch zu seinen Großunternehmerkunden weiter zu stärken, die von den von Colt DCS gebotenen Skalierungseffekten profitieren werden. Darüber hinaus kann sich das Unternehmen auf die schnellere Umsetzung seiner Hyperscale-Strategie und auf den Ausbau seiner Kapazitäten in Schlüsselmärkten konzentrieren, in die seine Kunden eintreten und in denen sie expandieren möchten. Die Hyperscale-und großen Enterprise Rechenzentren, die Colt DCS derzeit besitzt und betreibt (inkl. der im Bau befindlichen Rechenzentren) sind von dem Verkauf nicht betroffen und bleiben weiterhin Eigentum von Colt Data Centre Services, so dass die Leistungen, die die Kunden über diese Rechenzentren beziehen, nicht beeinträchtigt werden.Im Einklang mit der Kapazitätsplanung und der Land-Banking-Strategie von Colt DCS wird das Unternehmen in den nächsten Jahren eine Reihe von Standorten in Europa, Indien und Japan fertigstellen. Dadurch wird Colt DCS sein Portfolio auf eine IT-Leistungskapazität von mehr als 450 MW auszuweiten."Die Nachfrage nach Datenspeicherung und Cloud-Kapazitäten war noch nie so hoch wie heute, und das gilt auch für den Bedarf von Unternehmen, ihre Kapazitäten zu skalieren und zu erweitern. Durch die Umstrukturierung und Fokussierung auf unsere Hyperscale-Rechenzentren können wir den Bedarf unserer Großkunden mit echter Skalierbarkeit und Effizient decken und gleichzeitig auch ihre Nachhaltigskeitsziele erfüllen", sagte dazu Niclas Sanfridsson, CEO von Colt DCS. "Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, ein nachhaltiges Geschäftsmodell für die Zukunft sicherzustellen, und durch diese jüngste Vereinbarung werden wir die Rentabilität in unserem gesamten Portfolio verbessern, so dass wir in andere Bereiche unseres Geschäfts reinvestieren können.""Wir freuen uns, diese zwölf neuen europäischen Standorte in unserem wachsenden Portfolio begrüßen zu dürfen", kommentierte Josh Joshi, Vorstand von Atlas Edge. "Damit erschließen wir einen spannenden und aufstrebenden Markt, in dem der Datenverkehr zunimmt und sich auf den Rand des Netzes verlagert. Angesichts dieser steigenden Nachfrage positionieren wir AtlasEdge so, dass wir in der Lage sind, unseren Kunden - vom Cloud-Anbieter über Streaming-Dienste bis hin zu Unternehmen - eine nahtlose, lokalisierte und extrem latenzarme digitale Infrastruktur zur Verfügung zu stellen."Über Colt DCSColt Data Centre Services bietet seinen Kunden in Europa und im asiatisch-pazifischem Raum operative Spitzenleistungen bei der Planung, dem Bau, der Bereitstellung und dem Betriebsmanagement von Hyperscale-Rechenzentren und hybriden Cloud-Lösungen.Wir verfügen über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Betrieb von 14 hochmodernen, carrier-neutralen Rechenzentren in 8 Städten und bieten 24/7-Sicherheitund Support in der jeweiligen Landessprache.Unsere Konnektivitäts- und Colocation-Lösungen geben unseren Kunden freie Hand bei der effektiven Planung ihres geschäftlichen Wachstums, da sie die Gewissheit haben, dass ihre Rechenzentrumsstrategie für die Anforderungen von morgen gerüstet ist. https://www.coltdatacentres.net/ÜBER AtlasEdgeAtlasEdge ist ein europäisches Unternehmen für Edge-Rechenzentren, das aus einer gemeinsamen Investition von Liberty Global - einem der weltweit führenden Unternehmen für konvergierte Video-, Breitband- und Kommunikationsdienste,und DigitalBridge - einer führenden globalen Investmentgesellschaft - mit dem Schwerpunkt digitale Infrastrukturen, hervorgegangen ist. AtlasEdge hat sich zum Ziel gesetzt, Europas führende Edge-Plattform zu schaffen, die den Kunden eine nahtlose, lokalisierte und extrem latenzarme digitale Infrastruktur bietet. AtlasEdge verfügt bereits über ein wachsendes Portfolio von mehr als 100 Standorten auf dem gesamten Kontinent, und bietet damit die für die Technologie von morgen entscheidende Nähe zum Kernnetz.Weitere Informationen finden Sie unter www.atlasedge.comPressekontakt:Octopus Group im Auftrag von Colt Data Centre Servicescolt@octopusgrp.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1603343/Colt_DCS_Logo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1675598/AtlasEdge_Logo.jpgOriginal-Content von: Colt Data Centre Services (Colt DCS); AtlasEdge, übermittelt durch news aktuell