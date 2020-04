Colour Life Services: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

An der Heimatbörse Hong Kong notiert Colour Life Services per 20.04.2020, 20:24 Uhr bei 3.56 HKD.

Wie Colour Life Services derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Colour Life Services konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Colour Life Services auf dieser Stufe daher eine "Hold"-Rating.

2. Dividende: Colour Life Services hat mit einer Dividendenrendite von 2,98 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (4.42%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der ""-Branche beträgt -1,44. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Colour Life Services-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("") liegt Colour Life Services mit einer Rendite von -40,75 Prozent mehr als 43 Prozent darunter. Die ""-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 2,47 Prozent. Auch hier liegt Colour Life Services mit 43,22 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.