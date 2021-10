Color Star-Aktie: Kündigt neue Geschäftsabteilung in Dubai an!

Color Star Technology Co. Ltd. (NASDAQ:CSCW) ist ein globales Unternehmen für Unterhaltungstechnologie, das sich auf Online-Musikausbildung und die Anwendung von Technologie und künstlicher Intelligenz (KI) in der Unterhaltungsbranche konzentriert. Das Unternehmen ist vor allem dafür bekannt, dass es eine professionelle Ausbildungsplattform für Künstler anbietet, die exklusive Inhalte, Live-Interaktion und Kurse in den Bereichen Musik, Sport, Animation, Malerei, Film und Fernsehen umfasst.

Color ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung