Coloplast: Zufriedenstellende Zahlen!

Coloplast hat für die ersten 9 Monate zufriedenstellende Zahlen geliefert. Der Umsatz stieg um 6% auf 11,5 Mrd dkr, der Gewinn um 3% auf 2,8 Mrd dkr. Die Ausgaben für Forschung & Entwicklung haben sich um 15% erhöht und dadurch den Gewinn geschmälert. Negativ wirkte sich auch eine einmalige Abschreibung von 90 Mio dkr auf den Gewinn aus. Grund waren fehlerhafte Ausführungen der vertraglichen Pflichten mit dem U.S. Department für Veteranen. Wegen Klagen gegen Coloplast aufgrund von Gesundheitsschäden durch chirurgische Netze hat das Unternehmen in den vergangenen 3 Jahren 4,8 Mrd dkr zurückgestellt.

Der Umsatz legte in den Schwellenländern um 10% zu

Weitere 500 Mio dkr wurden von der Rechtschutzversicherung bereitgestellt. Bei mehr als 95% aller Klagen konnte man bis jetzt zu einer Einigung kommen. Währenddessen wurde der Katheteranbieter Comfort Medical für 1,1 Mrd dkr übernommen. Dieser erwirtschaftete im vergangenen Jahr einen Umsatz von 270 Mio dkr. Aufgrund von Synergieeffekten mit bestehenden Geschäftsaktivitäten erwartet Coloplast deutliches Potential zur Gewinnsteigerung im Katheterbereich.

Darüber hinaus spielt das positive Marktumfeld in den Schwellenländern Coloplast in die Karten. Der Umsatz legte in den Schwellenländern um 10% auf 1,9 Mrd dkr zu, während in Europa lediglich ein Wachstum von 4% auf 7,0 Mrd dkr verzeichnet werden konnte. Wachstumsbremser in Europa sind Gesundheitsreformen, wie sie derzeit in Griechenland und Frankreich umgesetzt werden.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.