Coloplast Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Umsatz und Gewinn konnten bei Coloplast in den ersten 9 Monaten um 4,8 bzw. 2,3% gesteigert werden. Der größte Wachstumstreiber bleibt die Sparte Stomaversorgung, die um 7% auf 5,7 Mrd dkr anwuchs. Die Stomageschäfte liefen am besten in den USA, Großbritannien und Deutschland. Unter den Absatzmärkten stehen die Entwicklungsländer an der Spitze, die zwar organisch um 11%, währungsbereinigt aber nur um ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung