Colonial Pipeline: Treibstoffkrise entspannt sich!

Die Colonial Pipeline Co. sagte am Samstag, dass sie ihren Dienst wieder normal in Betrieb genommen hat.

Die Colonial Pipeline Co. kündigte auf Twitter an, dass sie Tage nach dem Neustart ihrer Pipeline nach dem Ransomware-Angriff von letzter Woche zum normalen Betrieb zurückgekehrt sei.

