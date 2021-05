Colonial Pipeline nach Cyberattacke abgeschaltet!

Ein Cyberangriff hat Colonial Pipeline gezwungen, den Betrieb seiner 5.500 Meilen langen Pipeline einzustellen, die etwa 45 % aller an der Ostküste verbrauchten Kraftstoffe transportiert.

Colonial Pipeline, einer der größten Pipeline-Betreiber in den USA, sagte in einer Erklärung, dass es bestimmte Systeme am Freitag offline genommen und vorübergehend alle Pipeline-Betrieb gestoppt, nachdem er gelernt, dass es ein Opfer eines Cyberangriffs war.

