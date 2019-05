Collinson setzt Wachstum in den USA fort durch weitere Investitionen in Flughafeninfrastruktur

Als Reaktion auf die wachsende Nachfrage seiner PriorityPass-Mitglieder und reisenden Verbraucher kündigt Collinson einebedeutende Investition in eigene Airport Lounges und zusätzlicheFlughafendienstleistungen in den USA an.London (ots/PRNewswire) - Collinson(https://www.collinsongroup.com/), ein weltweit führender Anbietervon Kundenvorteilen und Kundenbindung, kündigt eine bedeutendeInvestition in den US-Markt an: die Eröffnung von sieben neuenLounges in den USA im Jahr 2019. Dies fällt mit der Einweihung desClub JAX zusammen - am Jacksonville International Airport, seinemneuesten, in den USA gemeinsam genutzten Flughafen-Lounge-Bereich.Das Tochterunternehmen von Collinson Airport Lounge Development Inc.(http://www.airportloungedev.com/) (ALD), der größte unabhängigeBetreiber von Shared-Use-Lounges in den USA, hat für den Rest desJahres die Eröffnung von fünf weiteren US-Lounges geplant. Die beidenbereits eröffneten Lounges werden dadurch ergänzt und die Anzahl derLounges in den USA auf 20 erhöht.Neue 2019 bereits eröffnete Lounges:- Las Vegas McCarran International Airport, Terminal 1, Concourse D- Jacksonville International Airport, Main ConcourseNeue Lounges, die demnächst eröffnet werden:- Miami International Airport- Norman Y. Mineta San Jose International Airport - ein zweitergeplanter Standort, zusätzlich zur bereits bestehenden Lounge imTerminal A.- Charleston International Airport- Buffalo Niagara International Airport- Louis Armstrong New Orleans International AirportDiese Investitionen bauen auf Collinsons Lösungsangebot auf, dasReisenden hilft, ihre begrenzten Flughafenaufenthalt bestmöglich zunutzen und die Loyalität zwischen Marken und ihren Kunden zu stärken.In diesem Jahr hat Collinson bereits mehrere neueProduktverbesserungen für sein Flaggschiffprodukt, den Priority Pass,das weltweit führende Lounge- und Erlebnisprogramm für Flughäfen,angekündigt. Dazu gehören die Einführung des Bestellens von Speiseninnerhalb der Priority Pass App sowie die Erprobung des Zugangs zurPriority Lane, der "Fast Lane" durch Flughafensicherheits- undPasskontrollpunkte in Großbritannien. Weitere Flughafen-Lounges, diesich im Besitz der Collinson-Tochter befinden und von ihr betriebenwerden, stärken das Flughafenangebot für die Millionen Endkunden vonCollinson.Die Lounge-Eröffnungen ergänzen auch die jüngsten Ankündigungenüber weitere Investitionen zur Verbesserung des Flughafenaufenthalts,einschließlich der Beteiligung an Grab (https://www.collinsongroup.com/en-meai/insights/collinson-invests-in-airport-digital-commerce-platform-grab), der E-Commerce-Plattform für Flughäfen. Der mobileBestellservice ist an Flughäfen in den USA verfügbar, mit einerwachsenden internationalen Präsenz, einschließlich Großbritannien."Die USA gehören zu den Top-Ländern für internationaleOutbound-Reisende", kommentiert Sheryl Pflaum, President - Americasbei Collinson. "Dies bietet die wichtige Gelegenheit, mehr über dieBedürfnisse der Verbraucher zu erfahren und einzigartigeFlughafenerlebnisse zu schaffen. Collinson konzentriert sich darauf,das Flughafenerlebnis für alle Mitglieder seiner Kundenvorteils- undLoyalitätsprogramme zu verbessern, indem es in die neuestenDienstleistungen für Reisende und Geschäftsmöglichkeiten fürFlughafenrestaurants und Einzelhändler investiert."Mehr zu Collinson finden Sie unter: collinsongroup.com(https://www.collinsongroup.com/en-us).Informationen zu Collinson:Collinson (https://www.collinsongroup.com/) ist ein weltweitführender Anbieter im Bereich Kundenvorteile und Kundenbindung. Wirliefern außergewöhnliche Reise-, Assistance- undVersicherungsprodukte, die sich durch ein differenziertes Wertangebotauszeichnen, sowie Kundenbindungslösungen, die tiefere undwertvollere Kundenbeziehungen schaffen.Unsere Kundenvorteilsprodukte umfassen das weltweit führendeFlughafenerlebnisprogramm, den Priority Pass, sowie Lösungen in denBereichen Reiseversicherungen, Identitätsassistenz, Flugverspätungen,internationales Gesundheits- und Reiserisikomanagement. UnsereLoyalitätsexpertise kombiniert auf einzigartige Weise Strategie,preisgekrönte Technologie und Programmmanagement, um mehr Engagementund Erfahrungen für die Kunden unserer Kunden zu schaffen.Seit über 30 Jahren werden wir von den weltweit führendenZahlungsnetzwerken, über 1000 Banken, über 90 Fluggesellschaften undüber 20 Hotelgruppen ausgewählt, um Kundenerlebnisse zu schaffen, dieWettbewerbsvorteile schaffen. Dies ermöglicht es ihnen, dieprofitabelsten, aber anspruchsvollsten Kunden zu gewinnen und zubinden. Zu unseren Kunden zählen Air France KLM, American Express,Cathay Pacific, Chase, Mastercard, Radisson Hotel Group, RSA,Sephora, UnionPay und Visa.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/894465/Club_JAX_Jacksonville_Airport.jpgLogo -https://mma.prnewswire.com/media/795373/Collinson_Logo.jpgPressekontakt:Iliana Deligiorgipr@collinsongroup.com+44-(0)203-7250-168Original-Content von: Collinson Group, übermittelt durch news aktuell