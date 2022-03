Colliers und ImmoScout24 verlängern ihre Zusammenarbeit

Berlin (ots) -Colliers verlängert Kundenvertrag mit Fokus auf Spitzenplatzierungen für Logistik, Wohn und GeschäftshäuserColliers setzt zur Vermarktung seiner Mandate weiterhin auf ImmoScout24. Das internationale Beratungshaus verlängert und erweitert seine Zusammenarbeit mit ImmoScout24 im Segment der gewerblichen Vermarktung von Wohn- und Geschäftshäusern. Colliers erhält im Rahmen der Kooperationsvereinbarung wirkungsvolle Spitzenplatzierungen und Werbebanner auf Deutschlands reichweitenstärkstem Immobilien-Marktplatz.Kern der Kooperation bleibt die Vermarktung des gesamten Spektrums der Gewerbe-Immobilien, für die Colliers in Deutschland ein Makler-Mandat hat, über ImmoScout24 - von Mietflächen in Büro und Einzelhandelsimmobilien bis hin zu Investmentoptionen für Mehrfamilienhäusern in ganz Deutschland.Colliers und ImmoScout24 bauen zudem ihre Zusammenarbeit im Wachstumssegment Logistikimmobilien aus. Das Beratungshaus nutzt dafür die leistungsfähige Gewerbe Image Edition, die neben der uneingeschränkten Inserierung von Gewerbe-Immobilien Startseitenbanner sowie exklusive Exposés ohne Werbeeinblendungen anderer Anbieter enthält."Wir freuen uns sehr, dass wir Colliers weiterhin mit dem ganzen Spektrum unserer Vermarktungs-Power unterstützen können. Mit den digitalen Werbemöglichkeiten unserer Gewerbe Image Edition erzielen wir für Colliers maximale Sichtbarkeit in der Gewerbesuche", erläutert Ralf Weitz, Geschäftsführer von ImmoScout24."Wir setzen auch in Zukunft auf die Vermarktung über ImmoScout24. Der Online-Marktplatz ist für uns eine wichtige Plattform für den Bereich Office Letting, den stark wachsenden Bereich Industrie und Logistik sowie den Expansionsbereich Wohnen", erläutert Thilo Kaiser, Head of Marketing & Communications von Colliers in Deutschland.Über ColliersDie Immobilienberater von Colliers sind an den Standorten in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, Leipzig, München, Nürnberg, Stuttgart und Wiesbaden vertreten. Das Dienstleistungsangebot umfasst die Vermietung sowie den An- und Verkauf von Büro-, Gewerbe-, Hotel-, Industrie-, Logistik- und Einzelhandelsimmobilien, Wohn- und Geschäftshäusern, Grundstücken und Land & Forst, Immobilienbewertung, Finanzierungsberatung, Architecture and Workplace Consulting sowie Occupier Services, die Unterstützung von Unternehmen bei betrieblichem Immobilienmanagement. Weltweit ist die Colliers International Group Inc. (NASDAQ, TSX: CIGI) mit rund 17.000 Experten in 64 Ländern tätig. Für aktuelle Informationen von Colliers besuchen Sie colliers.de/newsroom oder folgen uns bei Twitter (https://twitter.com/ColliersGermany) @ColliersGermany, Linkedin (https://www.linkedin.com/company/colliers-international/) und Xing (https://www.xing.com/company/colliersinternational).https://www.linkedin.com/company/colliershttps://www.colliers.de/Über ImmoScout24ImmoScout24 (https://www.immobilienscout24.de/) ist die führende Online-Plattform für Wohn- und Gewerbeimmobilien in Deutschland. Seit über 20 Jahren revolutioniert ImmoScout24 den Immobilienmarkt. Jeden Monat suchen über 20 Millionen Nutzer:innen auf unserem Online-Marktplatz oder in unserer App ein neues Zuhause oder die passende Gewerbefläche. Deshalb kennen 99 Prozent der Zielgruppe ImmoScout24. Mit seinen digitalen Lösungen schafft der Online-Marktplatz Orientierung und bringt Eigentümer:innen, Makler:innen und Immobiliensuchende erfolgreich zusammen. ImmoScout24 arbeitet an dem Ziel, Transaktionen rund um die Immobilie digital abzuwickeln und dadurch komplexe Entscheidungen für seine Nutzer:innen einfacher zu machen. Seit 2012 ist ImmoScout24 auch auf dem österreichischen Wohn- und Gewerbemarkt aktiv und erreicht monatlich rund 3 Millionen Suchende.Pressekontakt:Lennart DannenbergSenior PR Manager & PressesprecherTelefon: +49 30 24301 1270E-Mail: pr@immoscout24.dewww.immoscout24.deOriginal-Content von: ImmoScout24, übermittelt durch news aktuell