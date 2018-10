Collien Ulmen-Fernandes muss sich um Haushalt und Genderneutralität kümmern

Berlin (ots) - Für den Haushalt des Promipaares Christian Ulmenund Collien Ulmen-Fernandes ist Collien verantwortlich.Aber es gebe Fortschritte: "Letzte Woche hat mich Christiangefragt, wie die Waschmaschine funktioniert", sagte CollienUlmen-Fernandes in der rbb ABENDSHOW am Donnerstagabend.Als Buchautorin setzt sich Collien Ulmen-Fernandes für diegenderneutrale Erziehung von Kindern ein. "Das Genderthema bewegtmich deshalb so sehr, weil wir gerade eine Rolle rückwärts in die50er Jahre erleben. Und da sollten wir alle reagieren", so CollienUlmen-Fernandes.Auslöser für ihr Engagement sind Erfahrungen mit der eigenenTochter. "Gerade bei meiner Tochter ist mir aufgefallen, dass sie mitRollenklischees aus dem Kindergarten kam. Sie hat bei ganz vielenSachen gesagt, das seien Jungs-Sachen: HipHop, Skaten, Superhelden.Und dann fragte sie mich, ob es auch weibliche Superhelden gibt."Collien Ulmen-Fernandes versicherte jedoch, ihre Tochter dürfe mitPuppen spielen, sie dürfe auch ein rosa Zimmer haben. "Kinder wollenin einem gewissen Alter ein richtiges Mädchen und ein richtiger Jungesein. Es geht darum, dass nicht wir Eltern entscheiden, was eineMädchen- oder Jungs-Sache ist. Es geht darum, alles für alle zuöffnen und nicht weiter einzuschränken."Collien Ulmen-Fernandes begann ihre Karriere als Model. Seit 2003ist sie auch als Schauspielerin aktiv und hat mittlerweile in über 40Filmen und Serien mitgewirkt. Sie ist mit dem Schauspieler ChristianUlmen verheiratet, mit dem sie eine Tochter hat.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgAbendshowChef vom DienstTel.: 030 - 97993 - 24310abendshow@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell