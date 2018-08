Unterföhring (ots) - Die ProSieben-Sommerspiele bleiben stark: Dieneue Folge von "TEAMWORK - Spiel mit deinem Star" erzielt amDonnerstagabend gute 10,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis49-jährigen Zuschauern.In der Ladies Night von "TEAMWORK" siegt Collien Ulmen-Fernandesim Finalspiel "Gläserpyramide" und erspielt für ihren Fan David damitinsgesamt 60.000 Euro. Gemeinsam mit Collien setzt er sich amDonnerstagabend erfolgreich gegen Carolin Kebekus und Martina Hilldurch. Die ProSieben-Sommerspiele gehen am Donnerstag, 9. August, um20:15 Uhr mit "Schlag den Star" weiter. Die nächste Ausgabe von"TEAMWORK - Spiel mit deinem Star" wird am Donnerstag, 16. August, um20:15 Uhr zu sehen sein.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE |ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt:03.08.2018 (vorläufig gewichtet)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentKevin KörberTel. +49 [89] 9507-1187Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell