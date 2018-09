Mainz (ots) -Bereits Siebenjährige haben konservative Rollenbilder. DasVerhalten Erwachsener, Spielzeug und auch Kleidung sollen erheblichdazu beitragen. Ob das stimmt und was genau dahinter steckt, findetZDFneo in einem neuen Social Factual heraus, das seit Montag in Kölngedreht wird. Die Moderation des Zweiteilers übernimmt CollienUlmen-Fernandes.Bavaria Entertainment, vertreten durch Oliver Fuchs und AlessandroNasini, produziert im Auftrag von ZDFneo. Brigitte Duczek zeichnetals ZDF-Redakteurin verantwortlich. ZDFneo-Koordinator ist FabianStrauß.Die Ausstrahlung in ZDFneo ist im November 2018 geplant.http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFneohttp://facebook.com/ZDFneoAnsprechpartnerin: Christina Betke, Telefon: 06131 - 70-12717;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/nomoreboysandgirlsPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell