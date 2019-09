Mainz (ots) -Collien Ulmen-Fernandes dreht derzeit für ZDFneo das neue SocialFactual "Generation Helikopter-Eltern". Die Moderatorin beleuchtetdarin, wie sich der Blick auf Kinder und der Umgang mit ihnen in denletzten Jahren verändert hat. Selbst da, wo es verboten ist, fahrenEltern ihre Sprösslinge direkt vor die Schule, begleiten sie in denKlassenraum und holen sie mit dem Eltern-Taxi wieder ab. CollienUlmen-Fernandes, selbst Mutter einer Tochter, möchte für "GenerationHelikopter-Eltern" herausfinden, wie selbstständig Kinder heute seinsollen und wieviel Schutz sie wirklich brauchen. Sie fragt nach, wannEltern zu Helikopter-Eltern werden und ob sie ihren Kindern dadurchdie Chance nehmen, sich eigenverantwortlich zu entwickeln.Die Fabiola GmbH, vertreten durch Oliver Fuchs, produziert imAuftrag von ZDFneo. Brigitte Duczek zeichnet als ZDF-Redakteurinverantwortlich, und Fabian Strauß ist ZDFneo-Koordinator. DieDreharbeiten finden bis Ende September in und um Köln statt. DieAusstrahlung in ZDFneo ist im November 2019 geplant.Ansprechpartnerin: Christina Betke, Telefon: 06131 - 70-12717;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/helikopterelternhttps://twitter.com/ZDFneohttps://facebook.com/ZDFneohttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell