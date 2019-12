Coller Capital (Studie): Die Portfolios institutioneller Private-Equity-Investoren sind nicht auf einen wirtschaftlichen Abschwung vorbereitet (FOTO)

London (ots) -- Investoren erwarten im nächsten Abschwung zunehmendeRenditeunterschiede zwischen den GPs- PE/VC-Verbände sollten nach Ansicht der institutionellen Anlegermehr tun, um Private Equity zu erklären und für größereAkzeptanz zu sorgen- LPs planen, Öl- und Gas-Investments durch erneuerbare Energienund Umwelttechnologien zu ersetzen- Private Equity ist nach Meinung der institutionellen Investorennicht für Kleinanleger geeignetEine große Mehrheit von 70 bis 80 Prozent der institutionellen Investoren inNordamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum ist der Ansicht, dass ihrePrivate-Equity-Portfolios modifiziert werden müssen, um sie auf den nächstenKonjunkturabschwung vorzubereiten, so das Global Private Equity Barometer vonColler Capital. Europäische Investoren sind zuversichtlicher: Von ihnen glaubennur 45 Prozent, dass ihre Portfolios verändert werden müssen.Trotz dieses Unterschieds sehen neun von zehn Limited Partners (LPs) erheblicheRisiken für ihre mittelfristigen Private-Equity-Renditen, ausgehend vomaktuellen wirtschaftlichen Umfeld und den hohen Vermögenspreisen. Bei einemKonjunkturabschwung erwarten fast alle LPs signifikante Unterschiede imAnlageerfolg der General Partner (GPs) und zwischen einzelnen Fonds."Wir haben an den Börsen eine der historisch längsten Aufschwungphasen erlebt",sagt Jeremy Coller, Chief Investment Officer von Coller Capital. "Die Investorenwissen aber, dass der Winter naht. Sie sagen uns, dass Unterschiede in derQualität der Strategien und der Teams von GPs wieder zu einer erheblichenDivergenz in den Renditen führen werden - wie bereits vor zehn Jahren währendder globalen Finanzkrise.""Bei den vielfältigen Risiken für Private-Equity-Renditen, vom makroökonomischenUmfeld bis hin zu den Handelsauseinandersetzungen, sind sich die Investorenbewusst, dass sie Veränderungen an ihren Portfolios vornehmen müssen", erläutertMichael Schad, Head of Investment Management bei Coller Capital. "EuropäischeInvestoren haben ebenfalls vor, ihre Investmentstrategien als Reaktion auf dieKlimakrise zu verändern."Es überrascht hier nicht, dass die Anleger in den nächsten fünf Jahren ebensostärkere Abweichungen bei den Fondskonditionen zwischen den GPs erwarten.Grundsätzlich rechnen sie damit, dass das Pendel hierbei zu ihren Gunstenausschlagen wird. Drei von fünf LPs erwarten eine generelle Absenkung derManagementgebühren, und jeder fünfte LP erwartet geringere prozentualeGewinnbeteiligungen der GPs (Carried Interest).Private Equity und der KlimawandelBei den Reaktionen der LPs auf den Klimawandel gibt es je nach Region deutlicheUnterschiede. Fast drei von fünf Investoren in Europa und imasiatisch-pazifischen Raum planen, ihre Portfolien in den nächsten fünf Jahrenim Kampf gegen den Klimawandel zu verändern. In Nordamerika beabsichtigen diesweniger als ein Drittel der Investoren. Sofern Änderungen der Anlagestrategiegeplant sind, wollen LPs vor allem ihr Engagement in den Bereichen Öl und Gasdurch Investments in erneuerbare Energien und in klimafreundliche Produkte undDienstleistungen ersetzen.Reputation von Private EquityViele Investoren - und insbesondere eine deutliche Mehrheit dernordamerikanischen LPs - sagen, dass die Kritik von Politik und Medien anPrivate Equity in letzter Zeit wieder zugenommen hat. Darüber hinaus geben dreiViertel der Investoren in allen Regionen der Welt an, dass sie es als Aufgabeder nationalen und regionalen Branchenverbände für Private Equity und VentureCapital ansehen, mehr zur Akzeptanz der Branche und zur Erklärung ihres Nutzensund ihrer Existenzberechtigung beizutragen.Weniger sicher sind sich die LPs, ob dafür die GPs mehr Informationen über ihrePortfoliounternehmen veröffentlichen sollten. Zwei etwa gleich große Gruppengibt es bei der Frage, ob die Branche Informationen über Entscheidungen in ihrenUnternehmen an mehr Interessengruppen weitergeben sollte oder ob die bisherigeVertraulichkeit notwendig ist, damit GPs Veränderungen schnell voranbringenkönnen.Private Equity für PrivatanlegerRund die Hälfte der LPs glaubt, dass Gelder von Kleinanlegern in den nächstenJahren vermehrt in Private Equity fließen werden, beispielsweise in den USAdurch steuerlich geförderte Rentensparpläne wie 401K. Sie halten dies allerdingsnicht unbedingt für eine gute Entwicklung. Drei Viertel sind der Meinung, dassPrivate-Equity-Investments nicht für Privatanleger geeignet sind.Spekulationen, dass breit aufgestellte Vermögensverwalter in die Brancheeinsteigen und das Geschäftsmodell von Private Equity grundlegend verändernkönnten, schließen sich die LPs nicht an. Drei Viertel von ihnen halten dies inden nächsten fünf Jahren für unwahrscheinlich.Aufstrebende Private-Equity-MärkteAsien bietet nach Ansicht der Investoren in den nächsten drei Jahren die mitAbstand attraktivsten Investitionsmöglichkeiten für Private Equity inSchwellenländern. Zwei Drittel oder mehr sehen attraktive Chancen inSüdostasien, in China, Hong Kong und Taiwan sowie in Indien - verglichen mitetwa einem Drittel der Investoren, die gute Chancen in Mittel- und Osteuropa undin Lateinamerika sehen.Diese Einschätzungen sind von großer Bedeutung vor dem Hintergrund, dass zweivon fünf LPs über die Entwicklung ihrer Private-Equity-Portfolios inSchwellenländern enttäuscht sind - ein Bild, das gegenüber dem Barometer vomWinter 2015/16 nahezu unverändert ist.Private DebtDie Anlage institutioneller Gelder in Private-Debt-Fonds scheint einen Höhepunkterreicht zu haben. Hier planen die LPs zu gleichen Anteilen, ihr Engagement inden nächsten zwei Jahren zu beschleunigen oder zu verlangsamen. Im Winter2015-16 war laut dem damaligen Barometer die Zahl der LPs, die ein stärkeresEngagement planten, noch dreimal so groß wie die Zahl derer, die das Tempozurückfahren wollten.Auf jeden Fall sehen die LPs auf Private Debt erhebliche Herausforderungenzukommen. Rund drei Viertel der Investoren sehen ein Risiko sowohl für erhöhteAusfallraten als auch für niedrigere Recovery-Raten aufgrund zunehmendgroßzügiger Kreditvergaben (Covenant-Lite). Generell befürchten sie, dass diezunehmende Zahl von Kreditgebern zu niedrigeren Renditen auf breiter Frontführen wird. In einem solchen Umfeld gibt nur jeder sechste LP an, dass er ineinen Private-Debt-Fonds eines neuen Managers investieren würde.Kapitalzusagen und Renditen für Private EquityInstitutionelle Anleger müssen sich häufiger mit geringeren Kapitalzusagen fürdie von ihnen ausgewählten Private-Equity-Fonds begnügen als in derVergangenheit. Bei mehr als der Hälfte der LPs wurden in den letzten zwölfMonaten mehrfach die angefragten Anteile reduziert (gegenüber 42 Prozent der LPsim Jahr 2015). Am häufigsten geschieht dies nach Angaben der Investoren beiVenture Capital und mittelständischen Buyout-Fonds.Insbesondere die Nachfrage der Investoren nach Venture-Capital-Investments istnicht überraschend, vor allem in Nordamerika. Für dortige Anlagen erwartenerstmals in der Geschichte des Barometers die Investoren in den nächsten Jahrenhöhere Renditen aus Venture-Fonds als aus Buyout-Fonds.Co-InvestmentsCo-Investments erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Fast 70 Prozent derinstitutionellen Private-Equity-Investoren legen inzwischen parallel zu den GPsGelder direkt in deren Portfoliounternehmen an, und etwa 44 Prozent der LPssuchen aktiv solche Möglichkeiten. Unter den großen LPs bevorzugen mehr als einDrittel gezielt solche Manager, bei denen sie mit der Chance auf Co-Investmentsrechnen können.Der häufigste Grund, warum LPs nicht verstärkt Co-Investments tätigen, ist einMangel an internen Ressourcen, um die von den GPs vorgegebenen Fristen einhaltenzu können.Hinweis an RedakteureLPs (Limited Partners) sind Anleger in Private-Equity-Fonds. GPs (GeneralPartners) sind Private-Equity-Fondsmanager.Das Global Private Equity Barometer von Coller Capital ist eine einzigartigeMomentaufnahme weltweiter Trends im Private-Equity-Bereich. Zweimal jährlichbietet es einen Überblick über die Pläne und Meinungen institutionellerPrivate-Equity-Investoren in Nordamerika, Europa und dem asiatisch-pazifischenRaum (einschließlich Naher Osten). Es erscheint seit 2004 halbjährlich jeweilsim Sommer und Winter.Das jüngste Barometer spiegelt die Einschätzungen von 113Private-Equity-Anlegern aus der ganzen Welt im Herbst 2019 wider. Die Ergebnissesind für die Gesamtheit der LPs im Hinblick auf Anlegerstandort, Art derinvestierenden Organisation, verwaltetes Gesamtvermögen und Dauer der Erfahrungmit Private-Equity-Anlagen global repräsentativ.Über Coller CapitalColler Capital, ein führender Akteur im Private-Equity-Sekundärmarkt, erwirbtPortfolios aus Positionen in Private-Equity-Fonds und in nicht börsennotiertenUnternehmen von deren ursprünglichen Inhabern und investiert dabei bis zu einerMilliarde US-Dollar und mehr je Transaktion.Die 1990 gegründete Firma hat ihren Hauptsitz in London sowie Niederlassungen inNew York und Hongkong. Collers multinationales Investmentteam hat als weltweitgrößtes auf Sekundärmärkte spezialisiertes Team eine globale Präsenz.Im Dezember 2015 platzierte die Firma den Fonds "Coller International PartnersVII" mit Kapitalzusagen von 7,15 Milliarden US-Dollar von etwa 170 weltweitführenden institutionellen Anlegern.Pressekontakt:Volker NorthoffNorthoff.Com Public RelationsFrankfurt/Main+49 (0)69/408980-00info@northoff.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/58702/4455563OTS: Coller CapitalOriginal-Content von: Coller Capital, übermittelt durch news aktuell