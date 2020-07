Colgate-Palmolive übertrifft Erwartungen

Weitere Suchergebnisse zu "Colgate-Palmolive":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Colgate-Palmolive kommt bislang robust durch die Corona-Krise.



So konnte das Unternehmen Umsatz und Ergebnis im zweiten Quartal steigern und dabei die Prognosen der Analysten übertreffen.

Rückenwind gab die steigende Nachfrage nach Reinigungsprodukten, insbesondere nach Seifen, wie Colgate-Palmolive am Freitag in New York mitteilte. Negativ wirkte sich dagegen der starke US-Dollar aus. Die Erlöse stiegen daher um lediglich 1 Prozent auf rund 3,9 Milliarden Dollar. Aus eigener Kraft legte der Umsatz jedoch um 5,5 Prozent zu. Dabei verzeichnete das Unternehmen sowohl steigende Mengen als auch Preise.

Der Nettogewinn stieg von 586 Millionen auf 635 Millionen Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie nahm um 3 Prozent auf 0,74 Dollar zu. Auch hier hatten Analysten weniger erwartet. Einen Ausblick auf das Gesamtjahr gab Colagte-Palmolive wegen der anhaltenden Unsicherheit in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie nicht. Die Aktie stieg vorbörslich um mehr als 2 Prozent./nas/fba