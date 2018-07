Colgate-Palmolive streicht Prognosen zusammen

Weitere Suchergebnisse zu "Colgate-Palmolive":

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Konsumgüterkonzern Colgate-Palmolive rechnet im Gesamtjahr mit einem schwächeren Wachstum bei Umsatz und Gewinn.



Die Märkte seien nach wie vor sehr herausfordernd, sagte Firmenchef Ian Cook am Freitag. Laut Cook hat der Zahnpasta- und Seifenhersteller ein weiteres schwieriges Quartal gehabt. Dieses sei hinter seinen Erwartungen zurück geblieben. Auch Analysten hatten mehr erhofft.

So stieg der Umsatz zwischen April und Juni um 1,5 Prozent auf 3,89 Milliarden Dollar. Der Zuwachs war aber zum größten Teil auf Zukäufe in der Hautpflege zurückzuführen. Aus eigener Kraft konnte der Konzern nur um 0,5 Prozent zulegen. Besonders schwach entwickelte sich das Geschäft in Lateinamerika, das von dem Trucker-Streik in Brasilien beeinträchtigt wurde.

Im Gesamtjahr erwartet Colgate daher nur noch ein Umsatzwachstum im niedrigen und nicht mehr im mittleren einstelligen Prozentbereich. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll nicht mehr zweistellig, sondern nur noch um einen mittleren einstelligen Prozentsatz zulegen.

Im zweiten Quartal verbesserte sich der bereinigte Gewinn je Aktie um 7 Prozent auf 0,77 Dollar. Der Überschuss legte von 524 auf 637 Millionen Dollar zu. Die Aktie gab vorbörslich um über 4 Prozent nach./she/men/fba