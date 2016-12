Colgate-Palmolive muss Rückschläge verkraften!

Weitere Suchergebnisse zu "Colgate-Palmolive":

Liebe Leser,

Colgate-Palmolive musste in den ersten 9 Monaten einige Rückschläge verkraften. Der Umsatz sank um 5,5% auf rund 11,5 Mrd $. Dagegen konnte sich der Gewinn leicht verbessern. Unterm Strich stieg der Gewinn um 1% auf 2,04 $ pro Aktie. Auch die operative Marge konnte weiter ausgebaut werden. Diese liegt jetzt bei 25,1%. Im Vorjahr lag die Marge noch bei 24,1%. Das Kapital von Colgate lässt sich aber kaum in reinen Zahlen beschreiben. Der Konzern steht für ein vielseitiges Bündel aus unterschiedlichen Marken.

Der Konzern gibt die operativen Erfolge regelmäßig an seine Aktionäre weiter

Ob die Zahnpasta Colgate, Hygieneartikel von Palmolive oder der Fliesenreiniger Ajax: Alle Produkte haben den Anspruch, in ihrer Kategorie Marktführer zu sein. Zentraler Erfolgsgarant sind also die starken Marken. Dabei verdient der Konzern den größten Teil seines Umsatzes aber immer noch in den USA. Die Expansionsstrategie ist in letzter Zeit etwas ins Stottern gekommen; wir sind uns aber sicher, dass Colgate-Palmolive seine exzellenten Qualitätsprodukte in Zukunft wieder besser im Ausland vermarkten wird.

Die operativen Erfolge gibt der Konzern regelmäßig an seine Aktionäre weiter. Colgate-Palmolive zahlt seit über 200 Jahren eine Dividende. Das macht den Konzern besonders interessant. Colgate-Palmolive ist damit ein besonders sicherer Hafen. Gerade in diesen schwierigen Zeiten ist das ein hohes Gut. Der Konzern wird zwar keine großen Umsatzsprünge mehr machen, dafür aber solide Ergebnisse erzielen.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Volker Gelfarth.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse