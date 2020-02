Colgate-Palmolive: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Weitere Suchergebnisse zu "Colgate-Palmolive":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Colgate-Palmolive, die im Segment "Haushaltsprodukte" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 12.02.2020, 02:44 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 76.19 USD.

Unsere Analysten haben Colgate-Palmolive nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Colgate-Palmolive wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An zehn Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Buy" Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Colgate-Palmolive auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Colgate-Palmolive erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 12 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 5 "Buy"-, 5 "Hold"- und 2 "Sell"-Meinungen zusammen. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 1 Buy, 2 Hold, 1 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Hold" zu bewerten. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (75,5 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -2,39 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 77,35 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Hold"-Empfehlung dar. Colgate-Palmolive erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

3. Dividende: Bei einer Dividende von 2,26 % ist Colgate-Palmolive im Vergleich zum Branchendurchschnitt Haushaltsprodukte (3,09 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht niedriger zu bewerten, da die Differenz 0,83 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Hold" ableiten.