Colgate-Palmolive: Marktführer für Mundhygiene!

es ist schwer zu sagen, wie sich die globale Wirtschaft entwickeln wird. Eine Sache ist jedoch ziemlich sicher: Ein Weltkonzern wie Colgate-Palmolive ist solide genug, um in allen möglichen Szenarien zu florieren und um seine Investoren in den nächsten Jahren mit steigenden Kursen und Dividenden zu belohnen.

Aufstieg zum Marktführer …

Nach Procter & Gamble ist Colgate- Palmolive der zweitgrößte Hersteller von Hygieneprodukten und Haushaltsartikeln, dessen Produkte Millionen Menschen jeden Tag vertrauen. Der Konzern hat sich nie auf seinen Lorbeeren ausgeruht, sondern hat seit seiner Gründung ständig seine Produktlinie erneuert und neue Marken kreiert. Heute besteht die Produktpalette aus Zahncremes (Colgate und Dentagard), Zahnbürsten, Zahnaufhellungen, Mundwasser & Spülungen, Dusch- und Schaumbädern (Palmolive), Seife, Rasiercreme, Körperlotionen, Hairstyling-Produkten (Gard), Geschirrspülmitteln (Palmolive), Reinigern (Ajax) sowie Weichspülern (Softlan).

Diese Produkte werden über Groß- und Einzelhändler vermarktet. 1998 wurde die Zahncreme Colgate Total markteingeführt, die eine spezielle Formel und ein patentiertes Wirkstoffsystem mit Langzeitwirkung besitzt. Damit stieg Colgate zum Marktführer für Mundhygieneprodukte in den USA auf. Der Bereich Hill’s Pet Nutrition produziert Haustiernahrung, die an Veterinäre und Spezialeinzelhändler vermarktet wird. Der Anteil am Umsatz beträgt mittlerweile rund 14%

… trotz mächtiger Konkurrenz

Colgate-Palmolive ist weltweiter Marktführer im Segment für Mundhygiene. Der Konzern hält 43,7% des internationalen Markts für Zahnpasta, 33,5% für Handzahnbürsten und 43% des globalen Markts für Mundwasser. Hier ist Procter & Gamble mit seinen Marken, darunter auch Gillette mit seinen manuellen und elektrischen Zahnbürsten, einer der bedeutendsten Konkurrenten, der nach Marktkapitalisierung sogar dreimal größer ist als Colgate-Palmolive.

Bei Haarpflegeprodukten sind die weltweit präsenten und führenden Unternehmen L’Oréal und Wella (gehört zu Procter & Gamble) Mitbewerber von Colgate-Palmolive. Obwohl das Geschäft überaus wettbewerbsintensiv ist und Colgate in seinen Märkten einen eingeschränkten Monopolstatus besitzt, wurde die Bruttomarge in den vergangenen 10 Jahren dennoch um 2,3 Prozentpunkte auf 57,6% gesteigert.

Langfristig sind die Chancen größer als das kurzfristige Risiko

Während in den ersten 9 Monaten 2016 der Umsatz um 5,5% auf 11,5 Mrd. $ schrumpfte, konnte der Gewinn leicht auf 2,04 $ je Aktie verbessert werden. Der mittlerweile hohe Umsatzanteil im Ausland setzt Colgate zwar Währungsschwankungen aus, bietet aber auch außergewöhnliche Wachstumsmöglichkeiten durch eine wachsende Mittelschicht in den Schwellenländern. Dabei wird sich die Markenbekanntheit positiv auf das Absatzwachstum auswirken.

Hohe Rendite mit defensivem Dauerläufer

Colgate erfüllt 7 messbare und 6 allgemeine Qualitätskriterien. Das Geschäft ist relativ einfach. Die Gesundheitsprodukte sind weltweit bekannt und werden täglich verwendet. Colgate weist keine großen Schwankungen beim Netto-Cashflow auf. Ich rechne in den nächsten Jahren mit einem jährlichen Wachstum von 8% und komme so auf eine jährliche Kursrendite von 11,5%.

Obendrauf kommt die Dividendenrendite von 2,4%. Die Sicherheitsmarge beträgt 44%. Colgate gehört zu den außergewöhnlichen Unternehmen, die ihre Aktionäre schon seit Ewigkeiten mit Dividenden verwöhnen – seit 1895 und das ununterbrochen. Was noch besser ist: Colgate-Palmolive hat seine Dividenden in den vergangenen 54 Jahren jedes Jahr erhöht.

