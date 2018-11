Colgate-Palmolive: Aufschrei, garantiert!

Weitere Suchergebnisse zu "Colgate-Palmolive":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Colgate-Palmolive, die im Segment "Haushaltsprodukte" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 11.11.2018, 17:28 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 63,78 USD.

Unsere Analysten haben Colgate-Palmolive nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Colgate-Palmolive ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Consumer Products) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 20,49 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 42 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 35,61 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Colgate-Palmolive-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 66,39 USD. Der letzte Schlusskurs (63,8 USD) weicht somit -3,9 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (64,68 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,36 Prozent Abweichung). Die Colgate-Palmolive-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die Colgate-Palmolive-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Colgate-Palmolive liegt mit einer Dividendenrendite von 2,79 Prozent aktuell nur leicht über dem Branchendurchschnitt. Die "Consumer Products"-Branche hat einen Wert von 2,7, wodurch sich eine Differenz von +0,09 Prozent zur Colgate-Palmolive-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Hold"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.