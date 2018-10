Colgate-Palmolive: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Weitere Suchergebnisse zu "Colgate-Palmolive":

Für die Aktie Colgate-Palmolive stehen per 28.10.2018, 09:58 Uhr 60,64 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Colgate-Palmolive zählt zum Segment "Haushaltsprodukte".

Wie Colgate-Palmolive derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Colgate-Palmolive ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Colgate-Palmolive-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 69,44, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 72,92, der für diesen Zeitraum eine "Sell"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Sell" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 19,31 und liegt mit 45 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Consumer Products) von 35,43. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Colgate-Palmolive auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Colgate-Palmolive liegt mit einer Dividendenrendite von 2,76 Prozent aktuell nur leicht über dem Branchendurchschnitt. Die "Consumer Products"-Branche hat einen Wert von 2,68, wodurch sich eine Differenz von +0,09 Prozent zur Colgate-Palmolive-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Hold"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.