Colgate-Palmolive Aktie: Das hat Konsequenzen!

Der Colgate-palmolive-Kurs wird am 18.03.2022, 13:18 Uhr an der Heimatbörse New York mit 75.13 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Haushaltsprodukte".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Colgate-palmolive einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Colgate-palmolive jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Colgate-palmolive-Aktie ein Durchschnitt von 79,45 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 75,13 USD (-5,44 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (79,9 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,97 Prozent Abweichung). Die Colgate-palmolive-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Colgate-palmolive erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Sell"-Bewertung.

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 23,86 und liegt mit 22 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Haushaltsprodukte) von 30,52. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Colgate-palmolive auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Dividende: Derzeit schüttet Colgate-palmolive niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Haushaltsprodukte. Der Unterschied beträgt 1312,2 Prozentpunkte (2,37 % gegenüber 1314,57 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".