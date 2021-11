Colgate-Palmolive Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

An der Heimatbörse New York notiert Colgate-palmolive per 15.11.2021, 15:12 Uhr bei 78.03 USD. Colgate-palmolive zählt zum Segment "Haushaltsprodukte".

Unser Analystenteam hat Colgate-palmolive auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 11 Analystenbewertungen für die Colgate-palmolive-Aktie abgegeben. Davon waren 3 Bewertungen "Buy", 6 "Hold" und 2 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Colgate-palmolive-Aktie. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Colgate-palmolive aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Hold" (1 Buy, 3 Hold, 0 Sell). Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 75 USD. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -3,88 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (78,03 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Hold"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Colgate-palmolive somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Dividende: Colgate-palmolive schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Haushaltsprodukte auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,31 % und somit 0,66 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,97 % aus. Der Ertrag ist somit nur leicht niedriger und führt zur Einstufung "Hold".

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Colgate-palmolive-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 79,19 USD. Der letzte Schlusskurs (78,03 USD) weicht somit -1,46 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (76,42 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,11 Prozent), somit erhält die Colgate-palmolive-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Colgate-palmolive-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.