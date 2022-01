Colgate-Palmolive Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Electricité de France":

Für die Aktie Colgate-palmolive stehen per 28.01.2022, 15:26 Uhr 82.7 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Colgate-palmolive zählt zum Segment "Haushaltsprodukte".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Colgate-palmolive auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Colgate-palmolive mit einer Rendite von 4,24 Prozent mehr als 12 Prozent darunter. Die "Haushaltsprodukte"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 24,44 Prozent. Auch hier liegt Colgate-palmolive mit 20,2 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Colgate-palmolive-Aktie die Einschätzung "Hold" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 2 Buy, 8 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Colgate-palmolive vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 75 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von -9,31 Prozent erzielen, da sie derzeit 82,7 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Sell". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Hold".

3. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Colgate-palmolive beträgt bezogen auf das Kursniveau 2,16 Prozent und liegt mit 0,27 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (2,42) für diese Aktie. Colgate-palmolive bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

Colgate-Palmolive kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Colgate-Palmolive jetzt weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Colgate-Palmolive Aktie.

Colgate-Palmolive: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...