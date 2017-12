Colgate-Palmolive Aktie: Keine wirklich guten Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Colgate-Palmolive":

im laufenden Geschäftsjahr konnte Colgate keine wirklich guten Zahlen vorlegen. In den ersten 9 Monaten blieb der Umsatz fast unverändert auf dem Vorjahresniveau von rund 11,6 Mrd $. Das Plus lag bei weniger als einem Prozent. Unterm Strich musste ein Gewinnrückgang von 6,4% auf 1,91 $ pro Aktie verkraftet werden. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen ist der Konkurrenzdruck im Bereich der Hygiene- und Pflegeartikel recht hoch. Auf der anderen Seite ist der Markt geprägt von politischen Risiken.

Erwähnt seien hier die Unsicherheiten in Asien, Donald Trump oder die zerrütteten Verhältnisse in Europa. Dennoch konnte sich Colgate praktisch einen Weg durch all diese Krisenherde bahnen. Der Konzern hat dabei – trotz seiner enormen Größe – kaum Federn gelassen. Für das 4. Quartal werden gute Zahlen prognostiziert. Zudem hat Colgate seinen Sparplan verschärft.Aufgrund der anhaltend schwachen Umsatzentwicklung sollen Kosten in der Produktion und der Verwaltung eingespart werden.

Dazu werden verschiedene Effizienzmaßnahmen durchgeführt. Bis Ende 2019 sollen so bis zu 1,38 Mrd $ eingespart werden. Allein im laufenden Geschäftsjahr beliefen sich die Einsparungen auf fast 600 Mio $. Gleichzeitig möchte Colgate sein weltweites Markenimage weiter ausbauen, um den Wachstumskurs wieder zu befeuern. Hier stehen vor allem die Schwellenländer im Fokus. Der asiatische Markt nimmt eine Schlüsselrolle ein, denn hier war die Nachfrage besonders hoch.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.