Nuance Communications Aktie: Das ist beeindruckend!

Per 01.12.2021, 08:43 Uhr wird für die Aktie Nuance Communications am Heimatmarkt NASDAQ GS der Kurs von 55.49 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Anwendungssoftware".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Nuance Communications 5 mal die Einschätzung buy, 0 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Buy". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Nuance Communications vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 55,49 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 7,77 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 59,8 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Buy"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Buy".

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Nuance Communications. Die Diskussion drehte sich an allen betrachteten Tagen vor allem um positive Themen, es gab keine negative Diskussion zu verzeichnen. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Nuance Communications daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Nuance Communications von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nuance Communications liegt bei einem Wert von 5223,75. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Software" (KGV von 147,77) über dem Durschschnitt (ca. 3435 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Nuance Communications damit überbewertet und erhält folglich eine "Sell"-Bewertung auf dieser Stufe.

