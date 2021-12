Colgate-Palmolive Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Colgate-palmolive, die im Segment "Haushaltsprodukte" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 20.12.2021, 14:27 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 82.48 USD.

Unsere Analysten haben Colgate-palmolive nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 23,86 und liegt mit 22 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Haushaltsprodukte) von 30,55. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Colgate-palmolive auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Colgate-palmolive erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -7,66 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Haushaltsprodukte"-Branche sind im Durchschnitt um 16,48 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -24,13 Prozent im Branchenvergleich für Colgate-palmolive bedeutet. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 14,28 Prozent im letzten Jahr. Colgate-palmolive lag 21,94 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Analysteneinschätzung: Für die Colgate-palmolive sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Hold", da 2 Buc, 8 Hold, 1 Sell-Einstufungen vorliegen. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 0 Buy, 2 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Hold" zu bewerten. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Colgate-palmolive. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 75 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um -9,07 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 82,48 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Sell". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Hold".