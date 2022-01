Colgate-Palmolive Aktie: Finger Weg!

Weitere Suchergebnisse zu "Colgate-Palmolive":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Colgate-palmolive, die im Segment "Haushaltsprodukte" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 24.01.2022, 11:25 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 83.67 USD.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Colgate-palmolive entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,24 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Colgate-palmolive damit 10,26 Prozent unter dem Durchschnitt (14,5 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Haushaltsprodukte" beträgt 16,05 Prozent. Colgate-palmolive liegt aktuell 11,81 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

2. Analysteneinschätzung: Für die Colgate-palmolive sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Hold", da 2 Buc, 8 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Colgate-palmolive vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Colgate-palmolive. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 75 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um -10,36 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 83,67 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Sell". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Hold".

3. Dividende: Bei einer Dividende von 2,16 % ist Colgate-palmolive im Vergleich zum Branchendurchschnitt Haushaltsprodukte (449,96 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 447,8 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.