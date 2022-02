Colgate-Palmolive Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Weitere Suchergebnisse zu "Colgate-Palmolive":

Für die Aktie Colgate-palmolive stehen per 04.02.2022, 06:50 Uhr 82.73 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Colgate-palmolive zählt zum Segment "Haushaltsprodukte".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Colgate-palmolive entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Colgate-palmolive. Es gab insgesamt acht positive und vier negative Tage. An zwei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Colgate-palmolive daher eine "Buy"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Sell"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufsignale führt auch zu einer "Sell" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Colgate-palmolive von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Colgate-palmolive aktuell 2,16. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -445,64 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Haushaltsprodukte". Colgate-palmolive bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Colgate-palmolive von 82,73 USD ist mit +3,24 Prozent Entfernung vom GD200 (80,13 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Hold"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 81,73 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand +1,22 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Colgate-palmolive-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.