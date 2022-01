Colgate-Palmolive Aktie: Es gibt was neues!

An der Börse New York notiert die Aktie Colgate-palmolive am 07.01.2022, 14:32 Uhr, mit dem Kurs von 84.66 USD. Die Aktie der Colgate-palmolive wird dem Segment "Haushaltsprodukte" zugeordnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Colgate-palmolive auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Colgate-palmolive-Aktie hat einen Wert von 47,11. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (24,21). Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Colgate-palmolive auf dieser Basis überverkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein "Buy"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Buy"-Rating für Colgate-palmolive.

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Colgate-palmolive wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 2 Buy, 8 Hold und 1 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Colgate-palmolive-Wertpapier aus dem letzten Monat "Hold" (0 Buy, 2 Hold, 0 Sell). Das Kursziel für die Aktie der Colgate-palmolive liegt im Mittel wiederum bei 75 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 84,66 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -11,41 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Sell". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Colgate-palmolive insgesamt die Einschätzung "Hold".

3. Dividende: Colgate-palmolive hat mit einer Dividendenrendite von 2,18 Prozent momentan einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.96%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Haushaltsprodukte"-Branche beträgt -0,78. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Colgate-palmolive-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.

