Colefax: Anleger aufgepasst!

Colefax, ein Unternehmen aus dem Markt "Einrichtungsgegenstände", notiert aktuell (Stand 14:23 Uhr) mit 506.67 GBP im Minus (-0.65 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist London.

Unsere Analysten haben Colefax nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: Colefax erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 1 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 0 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 0 Buy, 1 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Hold"-Titel. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (525 GBP für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 2,94 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 510 GBP), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Hold"-Empfehlung dar. Colefax erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Colefax. Die Diskussion drehte sich an zwei Tagen vor allem um positive Themen, wobei es keine negative Diskussion zu verzeichnen gab. An 12 Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Colefax daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Colefax von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

3. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Colefax beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,02 Prozent und liegt mit 0,08 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (0,94) für diese Aktie. Colefax bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.