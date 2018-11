Colefax: Ein Wunder?

Für die Aktie Colefax stehen per 27.11.2018 557,5 GBP an der Heimatbörse London zu Buche. Colefax zählt zum Segment "Einrichtungsgegenstände".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Colefax investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,9 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Home & Office Products einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,81 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Fundamental: Die Aktie von Colefax gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 15,37 insgesamt 14 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Home & Office Products", der 17,9 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Colefax-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Colefax-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Colefax vor. Unterm Strich erhält Colefax somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.