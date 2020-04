Colefax: Es wird immer turbulenter!

Der Colefax-Kurs wird am 26.04.2020, 13:25 Uhr an der Heimatbörse London mit 316.67 festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Einrichtungsgegenstände".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Colefax auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Colefax als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Colefax vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 525 . Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 61,54 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 325 beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Colefax von 325 ist mit -29,4 Prozent Entfernung vom GD200 (460,33 ) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 381,62 auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -14,84 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Colefax-Aktie als "Sell" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Colefax investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,83 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Haushalts-Gebrauchsgüter einen geringeren Ertrag in Höhe von 19,78 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.