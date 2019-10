Cole Haan gibt die vertrauliche Einreichung eines Entwurfs einer Registrierungserklärung für den angestrebten Börsengang bekannt

New York (ots/PRNewswire) - Cole Haan Inc. hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen auf Formblatt S-1 vertraulich einenEntwurf einer Registrierungserklärung bei der amerikanischenBörsenaufsicht Securities and Exchange Commission ("SEC") bezüglichdes angestrebten Börseneingangs seiner Stammaktien eingereicht hat.Die Anzahl der Stammaktien, die angeboten werden und derPreisbereich wurden noch nicht festgelegt. Es wird damit gerechnet,dass der Börsengang eingeleitet wird, wenn die SEC ihr Prüfverfahrenabgeschlossen hat. Er unterliegt den Marktbedingungen und sonstigenBedingungen.Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf oderWerbung um ein Angebot zum Kauf der Wertpapiere dar. Angebote,Werbungen, Kaufangebote sowie der Verkauf von Wertpapieren erfolgenim Einklang mit den Anforderungen zur Registrierung des ergänztenSecurities Act aus dem Jahr 1933 ("Securities Act"). DieseAnkündigung erfolgt in Übereinstimmung mit Regelung 135 desSecurities Act.Kimry Blackwelder, Cole Haan Inc.+1 (212) 763-3060kimry.blackwelder@colehaan.comOriginal-Content von: Cole Haan, übermittelt durch news aktuell