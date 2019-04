Cold Jet präsentiert die neue revolutionäre Trockeneisstrahlanlage PCS® 60

Die Maschine zeichnet sich durch branchenweit veränderte Leistungund Technologie ausWeinsheim, Deutschland (ots/PRNewswire) - Cold Jet® - der weltweitführende Anbieter von Trockeneistechnologie - hat mit der Einführungder PCS 60 das Trockeneisstrahlen neu erfunden. Die Maschine stelltdie Spitze der Trockeneisstrahltechnologie dar und wird in denkommenden Jahren den Standard für Trockeneisstrahlmaschinen setzen."Cold Jet ist stolz darauf, die PCS 60 auf dem globalen Markteinzuführen", sagte Gene Cooke III, President und CEO von Cold Jet."Die Maschine ist die leistungsstärkste Trockeneismaschine auf demMarkt und verfügt über viele technologische Fortschritte, die inunserer Branche einzigartig sind. Die PCS 60 setzt die Tradition vonCold Jet, wegweisend zu sein und unsere Branche voranzubringen,fort."Die PCS 60 ist mit dem patentierten Particle Control System(TM)(PCS) von Cold Jet ausgestattet. Die PCS schneidet Trockeneis präzisein diamantförmige Partikel in den vom Bediener gewählten Abmessungen(3 mm bis 0,3 mm und jede Größe dazwischen). Keine Maschine auf demMarkt ist zu dieser Präzision fähig. Der Anwender hat die volleKontrolle und kann die effektivste Einstellung für jede einzelneAnwendung wählen.Die Maschine ist nicht nur das technologisch fortschrittlichsteTrockeneissystem auf dem Markt, sondern auch das am einfachsten zubedienende. Mit einem 7" LCD-Farbbildschirm und digitalenBedienelementen bietet die PCS 60 ein intuitives Display, mit dem derBenutzer die Strahlparameter und Maschineneinstellungen leichteinsehen und anpassen kann. Die Maschine verfügt auch überprogrammierbare und passwortgeschützte Anwendungseinstellungen. DieseFunktion ermöglicht es dem Anwender, Strahlparameter wie Strahldruck,Partikelgröße und Fördermenge einzustellen und zu speichern, was dieEffizienz erhöht und die richtigen Einstellungen für jede einzelneAnwendung gewährleistet."Unser Team hat die PCS 60 so konzipiert, dass sie äußersteffizient ist, indem sie Technologien der nächsten Generationeinsetzt, um die Kapitalrendite (ROI) unserer Kunden zu maximierenund gleichzeitig ihre Gesamtbetriebskosten zu senken", sagte BrianAllen, SVP & Global ECaSP Brand Manager, Cold Jet. "Sie reinigteffektiver und benötigt deutlich weniger Trockeneis und Druckluft alsWettbewerbsanlagen."Das optimierte Design, einschließlich eines "geradlinigen"Luftsystems und des neu gestalteten SureFlow(TM) Dosiersystems,minimiert den Druckluftverlust und die Trockeneissublimationinnerhalb der Maschine. Dies ermöglicht es dem Benutzer, dieverfügbare Druckluftzufuhr zu maximieren und den Trockeneisverlust zureduzieren.Die PCS 60 ist IoT-fähig über die Industrie 4.0-Lösung von ColdJet, Cold Jet CONNECT®. Das System bietet Fernüberwachung und-diagnose und ermöglicht es Anwendern, Daten zu sammeln und zuverwalten sowie die Mittel für eine optimale Leistung undProduktivität. Die Maschine ist zudem automatisierungs- undintegrationsfähig, sodass die PCS 60 mit einer Cold JetTrockeneisproduktionseinheit und einem Roboter für kontinuierlichesund vollautomatisches Strahlen kombiniert werden kann.Die Maschine wurde im Hinblick auf den Bedienkomfort entwickelt.Mit einer drastischen Gewichts- und Größenreduzierung im Vergleich zuWettbewerbsmaschinen und Rädern, die auf Mobilität und Wendigkeitausgelegt sind, bietet die PCS 60 ein verbessertesReinigungserlebnis. Die PCS 60 wurde ebenfalls entwickelt, um denGeräuschpegel zu begrenzen und zu reduzieren, wobei Technologien undMaterialien verwendet wurden, um dies zu erreichen."Wir haben diese Maschine als äußerst innovativ, leistungsstarkund langlebig konzipiert", sagte Arvid Nielsen, Senior VP of GlobalTechnology, Cold Jet. "Die Trockeneisstrahltechnologie von Cold Jetist patentiert und bewährt, und unser Ziel mit der PCS 60 ist es,unsere Branche auf ein neues Level zu bringen."Weitere Informationen erhalten Sie bei Cold Jet (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2444251-1&h=1552460969&u=https%3A%2F%2Fwww.coldjet.com%2Fde%2Ffirma%2Fkontaktieren-sie-uns.php&a=Cold+Jet) oder auf derPCS 60 Homepage (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2444251-1&h=3953248283&u=https%3A%2F%2Fwww.coldjet.com%2Fminisites%2Fnext-gen%2Fde%2Findex.php&a=PCS+60+Homepage).Über Cold JetCold Jet hat zwei verschiedene Geschäftsfelder, die sich um dieVerwendung von Trockeneis drehen. Wir bieten Systeme für dieumweltfreundliche Reinigung, Oberflächenvorbereitung undTeileveredelung für die globale produzierende Industrie (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2444251-1&h=3741901657&u=https%3A%2F%2Fwww.coldjet.com%2Fde%2Findustrie%2Findex.php&a=globale+produzierende+Industrie). Diese Systeme nutzen Trockeneispartikel als Strahlmittel.Zweitens produzieren wir Systeme zur Herstellung, Dosierung undVerpackung von Trockeneis (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2444251-1&h=360652663&u=https%3A%2F%2Fwww.coldjet.com%2Fde%2Fprodukte%2Ftrockeneis-produktion%2Findex.php&a=zur+Herstellung%2C+Dosierung+und+Verpackung+von+Trockeneis). Diese Systeme ermöglichen die konsequenteHerstellung einer kontrollierten Palette von Trockeneisprodukten fürden Lebensmitteltransport, das Kühlkettenmanagement (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2444251-1&h=337336365&u=https%3A%2F%2Fwww.coldjet.com%2Fen%2Fproducts%2Fairline-catering.php&a=K%C3%BChlkettenmanagement) und die Trockeneisreinigung (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2444251-1&h=1839198297&u=https%3A%2F%2Fwww.coldjet.com%2Fde%2Finformation%2Fwas-ist-trockeneisstrahlen.php&a=Trockeneisreinigung). Kundennutzen unsere technologiebasierten Lösungen, um veraltete Prozesse zuersetzen, die ineffizient und gesundheitsgefährdend sind. Cold Jethat seinen Hauptsitz in Loveland, Ohio, und ist international inEuropa, Asien, Kanada und Mexiko tätig. 