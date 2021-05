Coinseed angeklagt! Anleger betrogen.

Die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James hat die Kryptowährungshandelsplattform Coinseed Inc. beschuldigt, weiterhin Investoren zu betrügen, indem sie alle Vermögenswerte ihrer Kunden in die Meme-Kryptowährung Dogecoin (DOGE ) ohne ihre Erlaubnis oder ihr Wissen bewegt hat.

Was passiert ist

Der Staat AG hat einen Gerichtsantrag eingereicht, um den Betrieb von Coinseed sofort zu stoppen. Sie werfen fortgesetzten Betrug vor und berufen sich auf ...



