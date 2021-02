Coinmaxis startet neue Handelsplattform und führt neuen Standard für Informationssicherheit ein

London (ots/PRNewswire) - Der Handel mit Kryptowährungen ist gerade um einiges sicherer geworden: Die Online-Krypto-Handelsmarke Coinmaxis (https://coinmaxis.com/) hat den Start ihrer neuen Plattform angekündigt. Diese ist mit Tools ausgestattet, die den höchsten Standards der heutigen Handelssicherheit entsprechen. Nach Angaben des Unternehmens ist dies ein Ergebnis der monatelangen Arbeit, die in die Perfektionierung der SSL-Verschlüsselung gesteckt wurde, auf der die Plattform basiert."Die jüngsten Entwicklungen auf dem Markt der Kryptowährungen haben eine gesegnete Welle neuer Trader in dieses Umfeld gebracht, allerdings wurde auch das Risiko deutlich erhöht, dass sensible Informationen unbeabsichtigt in die falschen Hände gelangen", kommentiert Coinmaxis' Sprecher Franz Morgen. "Unsere Kunden müssen jedoch nicht besorgt sein, da wir diese Entwicklung vorausgesehen und die Sicherheit unserer Infrastruktur im Vorfeld verstärkt haben. Als Unternehmen sind wir überzeugt, dass man nur erfolgreich sein kann, wenn man einen Schritt voraus denkt und seine Strategien auf die Marktbedingungen von morgen ausrichtet."Sicherer Handel in einer volatilen RealitätAnalysten gehen davon aus, dass Kryptowährungen aufgrund der Instabilität, die in anderen Märkten zu beobachten ist, auch in der ersten Hälfte des Jahres 2021 weiterhin beliebte Anlagemöglichkeiten sein werden. Dies hat natürlich dazu geführt, dass in den letzten Monaten eine überwältigende Anzahl von neuen Handelsplätzen und Plattformen entstanden sind. Die meisten von ihnen haben jedoch nicht die Erfahrung und die Tools, die benötigt werden, um einen schnellen, effizienten und sicheren Kryptowährungshandel zu bieten.Als Teil einer Gruppe, die für ihre Expertise im Kryptohandel bekannt ist, kann Coinmaxis seinen Nutzern versichern, dass es die sicherste Handelsumgebung geschaffen hat, die möglich ist. In diesem Sinne ist die Sicherheit des Mechanismus - der bereits positives Feedback genießt - nur die Spitze des Eisbergs. "Wir halten uns an die strengsten KYC- und AML-Richtlinien, wie man auf unserer Website feststellen kann", fügte die Sprecherin hinzu. "Wir machen keine Zugeständnisse, wenn es um die Sicherheit unserer Trader geht."Über CoinmaxisGegründet im Jahr 2020 von einigen der Top-Namen in der Kryptowährungshandelsbranche, konnte Coinmaxis sich aufgrund kurzer Servicezeiten und einer benutzerfreundlichen Plattform schnell den Status eines bevorzugten Handelsplatzes erarbeiten. Das Unternehmen bietet wettbewerbsfähige Preise für Top-Kryptowährungen sowie für einige Altcoins, Laut Aussagen in Fachkreisen stehen diese im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Die Support-Mitarbeiter von Coinmaxis sind rund um die Uhr per Online-Chat oder direktem Nachrichtendienst erreichbar. Der gesamte Inhalt des Unternehmens, einschließlich des informativen Blogs (https://coinmaxis.com/blog/), steht auf Deutsch und Englisch zur Verfügung.Pressekontakt:Franz MorgenCoinmaxis Spokesperson+44 (0)1632 960060support@coinmaxis.comOriginal-Content von: Coinmaxis, übermittelt durch news aktuell