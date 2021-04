Die erste Kryptowährungs- Handelsplattform der Welt geht an die

Börse. Soll man die

Coinbase-Aktie

kaufen oder doch die Finger davon lassen? Ist der Erwerb von

Bitcoin,

Ethereum und Co. direkt besser oder reicht die einfache Aktie von

Coinbase? Was spricht dafür was spricht dagegen und wie reagiere

ich darauf? All diese

Den kompletten Artikel finden Sie hier…