Coinbase Global-Aktie: War es das schon?

Nachdem überaus furiosen Börsengang via DPO des Unternehmens wurde es in den vergangenen zwei Monaten ruhiger um Coinbase. Stieg der Kurs kurzzeitig von dem Referenzpreis von 250 Dollar auf 430 Dollar an, pendelt die Aktie derzeit bei 210 Dollar. Welche Argumente für und gegen ein Investment in eine Krypto-Börse wie Coinbase sprechen, wird anschließend analysiert.