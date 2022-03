Coinbase Global-Aktie: Neue Möglichkeiten?!

Die große Kryptowährungsbörse Coinbase Global Inc. (NASDAQ: COIN) testet einem Bericht von Blockworks zufolge ein neues Abonnementprodukt, mit dem Nutzer digitale Vermögenswerte ohne Handelsgebühren austauschen können.

Coinbase One, das sich bereits in der Beta-Phase befindet, ermöglicht Nutzern den Handel mit Kryptowährungen wie Bitcoin (CRYPTO: BTC), Ethereum (CRYPTO: ETH) und Dogecoin (CRYPTO: DOGE) ohne Handelsgebühren, so der Bericht unter Berufung auf



