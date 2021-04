Coinbase: Erhält deutlich niedrigere Bewertung in Nasdaq Referenzpreis für die direkte Notierung!

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq":

Die Kryptowährungsbörse Coinbase Global, Inc. (NASDAQ:COIN), von der erwartet wird, dass sie am Mittwoch durch eine direkte Notierung an der Nasdaq gelistet wird, hat laut Nasdaqtrader.com einen Referenzpreis von 250 US-Dollar pro Aktie erhalten.

Die Nasdaq ist aufgrund der vorherrschenden Regeln verpflichtet, den Preis zu bestimmen, und der Preis sollte nicht mit einem Angebotspreis verwechselt werden. Der öffentliche Eröffnungskurs für



