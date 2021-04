Coinbase: Cathie Wood hat es verpatzt!

Weitere Suchergebnisse zu "Coinbase":

Hat Starinvestorin Cathie Wood die Krypto-Frenzy überschätzt? Beim Blick auf die Fakten lässt sich ein mehrtägiger Selloff und eine enttäuschende Coinbase-Kursentwicklung (WKN: A2QP7J) ablesen, die mit dem Bitcoin verknüpft ist.

Wood erwarb nur am ersten Handelstag Coinbase-Papiere für ihre Ark ETFs zum Anschaffungswert von annähernd 250 Millionen US-Dollar. Hinzu kamen in den Folgetagen ebenso ordentliche Käufe über dreistellige Millionensummen. So kaufte Wood für ihren Ark Innovation ETF (ARKK) ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.