Coinbase: Bitcoin mit PayPal auf Coinbase kaufen!

U.S. cryptocurrency exchange Coinbase Global, Inc (NASDAQ:COIN) wird jetzt seinen Nutzern erlauben, Krypto-Assets durch PayPal Holdings zu kaufen, Inc (NASDAQ:PYPL ).

Coinbase kündigte am Donnerstag seine US-Kunden in der Lage sein, sofort kaufen krypto-Vermögenswerte auf der Plattform durch die Verwendung von debit-Karten und Bankkonten verbunden mit Ihren PayPal-Konten. Das Unternehmen plant, diese Funktion in Zukunft auch auf weitere Länder auszuweiten.

