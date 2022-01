Coinbase-Aktie: Das tut weh!

Die Aktien von Coinbase sind inmitten eines hohen Handelsvolumens und eines allgemein niedrigeren Marktes für Kryptoaktien auf ein Rekordtief gefallen. In den letzten Tagen fiel die Aktie erneut um fast 24 Prozent. Damit reiht sich der Kurs in den Abwärtstrend vom November ein. Rund 50 Prozent hat die Aktie seither an Wert verloren und dies scheint noch nicht das Ende der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung