Coinbase-Aktie: Was für eine Katastrophe!

Die Entwicklung der Coinbase-Aktie war in den letzten sechs Monaten eine Katastrophe. Die Aktie der Handelsplattform für Kryptowährungen hat innerhalb eines halben Jahres fast 80 Prozent an Wert verloren. Letzte Woche markierte die Coinbase-Aktie ein neues Allzeittief. Warum haben sich Anleger in Scharen vom einst gehypten Tech-Unternehmen verabschiedet? Düstere Quartalszahlen Es ist die Kursentwicklung der Kryptowährungen. Die Preise für Bitcoin… Hier weiterlesen