Coinbase Aktie: Warum Kryptowährungsbezogene Aktien heute steigen!

Kryptobezogenen Aktien, einschließlich Marathon Digital Holdings Inc (NASDAQ:MARA), Riot Blockchain Inc (NASDAQ:RIOT) und Coinbase Global, Inc. (NASDAQ:COIN) werden inmitten eines Preisanstiegs bei mehreren Kryptowährungsmünzen höher gehandelt. Bitcoin (CRYPTO: BTC) wird am Donnerstagmorgen um 4,5 % höher bei rund 61.552 $ gehandelt. Ethereum (CRYPTO: ETH) wird am Donnerstagmorgen um 5 % höher bei rund 4.182 $ gehandelt. Dogecoin (CRYPTO: DOGE) wird am ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



mehr >