Coinbase Aktie: Warum Bitcoin- und Ethereum-verwandte Aktien niedriger gehandelt werden!

Kryptowährungsbezogene Aktien, einschließlich Marathon Digital Holdings Inc (NASDAQ:MARA), Riot Blockchain Inc (NASDAQ:RIOT) und Coinbase GlobalInc (NASDAQ:COIN), werden inmitten eines Preisverfalls von Bitcoin (CRYPTO: BTC) und Ethereum (CRYPTO: ETH) am Wochenende niedriger gehandelt.

Das ist passiert

Bitcoin und Ethereum fielen über das Wochenende aufgrund zunehmender Bedenken bezüglich der COVID-19 Omicron-Variante stark ab. Die Weltgesundheitsorganisation sagt nun, dass die Variante in mehr als 40 Ländern



zur Originalmeldung