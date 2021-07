Coinbase-Aktie: Mit Spannung erwarteter Börsengang!

Die Kryptowährungsbörse Coinbase Global startete am Mittwoch ihre direkte Notierung an der Nasdaq in einem mit Spannung erwarteten Börsengang. Der Coinbase IPO schoss in die Höhe, als der Handel für das, was jetzt das erste große Krypto-Unternehmen ist, das öffentlich in den USA gehandelt wird, begann.

Die Coinbase IPO erhielt einen Referenzpreis von $250 pro Aktie am späten Dienstag. Das gab es ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



