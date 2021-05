Coinbase-Aktie: Neuer Einbruch inszeniert!

Das von Cathie Wood geführte Ark Investment Management schnappte am Freitag weitere 223.181 Aktien im Wert von etwa 50,7 Millionen Dollar in Coinbase Global Inc (NASDAQ:COIN) auf, als die Kryptowährungsbörse einen neuen Einbruch inszenierte.

Aktien von Coinbase

Aktien von Coinbase, die seit ihrem Blockbuster-Debüt im letzten Monat um 31,7% gefallen sind, schlossen am Freitag um 3,88% niedriger bei 224,35 $.

