Coinbase-Aktie: Ist sie auf Ihrem Wunschzettel?

Haben Sie Coinbase gekauft, als der heiße IPO am Mittwoch an die Börse ging? Neu gehandelte Aktien können sehr volatil sein, was sie risikoreicher macht.

Aber mit der Kryptowährung Verrücktheit wieder in vollem Gange, digitales Bargeld und verwandte Aktien sind wieder heiß. Für Investoren, die am bargeldlosen Trend teilhaben wollen, gibt es weniger riskante Möglichkeiten, als in digitale Währungen zu investieren.

Börsengehandelte Fonds, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung